Aydınlatma direğindeki klozet şaşırttı

- KARABÜK'te, bir aydınlatma direğine bağlanan, üzerinde 1 TL yazan klozet, görenleri şaşırttı. Zabıta ekiplerince kaldıran klozeti direğe asan kişi ya da kişileri bulmak içinse arama başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı´nda meydana geldi. Refüjdeki aydınlatma direğinde, 1 TL yazan kağıdın altında bulunan klozeti görenler şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler, kimin bıraktığı belli olmayan klozeti yakından görmek istedi. Yoldan geçenler gördükleri klozetin yanına gelip şaşkın bakışlarla olan biteni anlamaya çalıştı. Vatandaşlar daha sonra polis ve zabıtaya durumu bildirdi. Gelen zabıta ekipleri klozeti ve notu bulunduğu yerden kaldırdı. Klozeti koyanı bulmak için çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı.



KARABÜK 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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