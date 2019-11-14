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Safranbolu'da taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği öğretmenevinden

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında; öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenerek anne yemekleri lezzetine yemek yemelerinin sağlanması için öğretmenevinde büyük özveriyle hazırlanan sıcak yemekler, her gün okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz ulaştırılarak dağıtılıyor.

Safranbolu'da taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği öğretmenevinden

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında; öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenerek anne yemekleri lezzetine yemek yemelerinin sağlanması için öğretmenevinde büyük özveriyle hazırlanan sıcak yemekler, her gün okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz ulaştırılarak dağıtılıyor.
Taşımalı eğitim gören öğrencilere her gün ulaştırılmak üzere Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde sabahın erken saatlerinde başlayan uygulama ile öğrencilere sıcak yemek hazırlanıyor. Donanımlı öğretmenevi mutfağında usta aşçılarca hazırlanan üç çeşit sıcak yemek, denetlendikten sonra okullara ulaştırılıyor. Öğle saatlerinde öğrencilere ikram ediliyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Bu kapsamda öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı şekilde gelişmesi için nitelikli çalışmaların esas olduğunu ifade eden Gümüş, öğrencilerin sağlıklı ve anne yemeği lezzetinde yemek yemelerinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde yemeklerden öğrencilerin çok mutlu olduklarını gözlemlediklerini aktaran Gümüş, "Bu güzel uygulamadaki desteklerinden ötürü devlet büyüklerimize ve Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer’e teşekkür ediyorum" dedi.

KARABÜK

14 Kasım 2019 Perşembe

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