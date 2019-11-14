Amplitüd EEG cihazı ile tedaviler nitelikli hale gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amplitüd EEG cihazı ile tedaviler nitelikli hale gelecek

İHA

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hipotermi (vücut soğutma) cihazı ve beyin fonksiyonların takip ederek gerektiğinde müdahale edilmesine imkan sağlayan Amplitüd EEG cihazını bünyesine kazandırdı.

Amplitüd EEG cihazı ile tedaviler nitelikli hale gelecek

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hipotermi (vücut soğutma) cihazı ve beyin fonksiyonların takip ederek gerektiğinde müdahale edilmesine imkan sağlayan Amplitüd EEG cihazını bünyesine kazandırdı.
Anne karnında ya da doğum esnasında oksijensiz kalan bebeklerin ölmelerini ya da felç olmalarını engellemekte kullanılan ve tüm dünyada faydası ispat edilen sağlayan Amplitüd EEG cihazı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine kazandırılarak hastalara hizmet verilmesi sağlandı. Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Sadrettin Ekmen, hastaneye kazandırılan cihaz hakkında, “Anne karnında veya doğum sırasında, çeşitli nedenlerle oksijensiz kalan bebeklerde, başta beyin olmak üzere birçok organda hasar oluşabilmektedir. Oksijen eksikliği yaşayan bu bebeklerin birçoğu yaşama devam edememekte, yaşayabilenlerin ise büyük bir kısmında zihinsel ve bedensel kalıcı hasarlar meydana gelmektedir. Hipotermi ile tedavi sürecinde oksijensiz kalan bebeklerin tüm vücudu bu özel cihazla 33.5 dereceye kadar soğutulmakta, beynin oksijen düzeyi ve elektrik aktiviteleri yenidoğan ekibi tarafından aEEG ile yakından takip edilmektedir. Tüm vücut soğutma işlemi ile öncelikli hedef beyin olmak üzere tüm vücut metabolizma hızının ve enerji kullanımının azaltılması, beynin su toplamasının engellenmesi ve sinir hücresi ölümünün en aza indirgenmesidir. Hipoksik zedelenmeden hemen sonra vücut ısısındaki her 1C’lik düşüş beyin metabolizmasında yüzde 610’luk bir azalmaya neden olur. Sonuçta beyin ısısındaki 23C‘lik azalmanın enerji tüketimini azalttığı ve histolojik olarak nöron kaybını azalttığı gösterilmiştir. Hipotermi tedavisinin etkinliği beyin hasarının şiddetine ve hastanın genetik özelliklerine göre değişmekle beraber tedavinin başarısı tedavinin başlama zamanı ile de yakından ilgilidir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa etkinlik o derece artmaktadır. Özellikle ilk 6 saat içinde başlanan tedavilerin sonucu çok daha başarılı olmaktadır. Soğutma işlemine ortalama 72 saat devam edilmektedir” İfadelerini kullandı.
Hipotermi uygulamasına 1950’li yıllarda başlanıldığını kaydeden Ekmen, son teknoloji hipotermi cihazının yoğun bakım ünitesine kazandırılması ile hastanenin hem Karabük hem de çevre illere hizmet verebilecek bir konuma geldiğini belirterek, “Cihaz eksikliğinden kaynaklanan sevklerin de önüne geçilmiştir ve gerekli durumlarda tedaviye biran önce başlanmaktadır. Bunun yanında beyin hasarı oluşma riski bulunan oksijensiz kalan yeni doğanların ve Terapötik Hipotermi uygulanan yenidoğanların beyin faaliyetlerini yakından takip etmeye yarayan aEEG cihazı da yenidoğan yoğun bakım ünitesine temin edilmiştir. Son zamanlarda, yoğun bakımda kalp hızı, kan basıncı, oksijen satürasyonu takip etmek kadar ensefalopati veya nöbet şüphesi olan preterm ve term yeni doğanlarda beyin işlevini izlemede aEEG kullanmanın da önemli olduğu ortaya konulmuştur. Cihaz mevcut problarının bebeğe yerleştirilmesi suretiyle beyin elektiriksel aktivitesini ölçen bir cihazdır. Mevcut kanıtlar, aEEG'in serebral arka plan aktivitesini izlemek, nöbetleri teşhis ve tedavi etmek, erken veya zamanında doğan bebeklerde nörogelişimsel sonuçları öngörmek için yararlı olduğunu göstermektedir. Bu cihazın temini ile riskli yenidoğanların takipleri güçlenmiş, erken ve yerinde müdahale ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaya başlanmıştır.’’ dedi.
“Takip ve tedavileri daha nitelikli hale gelmiştir”
Ekmen, dünyada yaygın olarak kullanılan Terapötik Hipotermi ve aEEG yöntemlerinin artık KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmakta olduğunu, bu cihaz sayesinde oksijensiz kalmaları nedeniyle ölüm, zihinsel ve bedensel engelli olma riski yüksek olan bu bebeklerin sırf bu sebepten dolayı sevk ihtiyaçlarının ortadan kalktığını dile getirerek şunları söyledi: “Takip ve tedavileri daha nitelikli hale gelmiştir. Bu bebekler tedavilerine hızlıca başlanması sebebiyle de daha sağlıklı ve daha az engelli olma şansını yakalamışlardır.”

KARABÜK

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi kent Safranbolu’da yangın dolapları tahrip edildi
YEREL HABERLER Tarihi kent Safranbolu’da yangın dolapları tahrip ...
Safranbolu'da taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği öğretmenevinden
YEREL HABERLER Safranbolu'da taşımalı eğitim öğrencilerinin yemeği ...
Safranbolu'da zabıta denetimleri
YEREL HABERLER Safranbolu'da zabıta denetimleri
3'üncü kat penceresinden düşen alzheimer hastası kadın öldü
YEREL HABERLER 3'üncü kat penceresinden düşen alzheimer hastası ...
Öğrenciler "Nostalji Müzesi"yle geçmişle bağ kuruyor Karabük'te bir okula açılan "Nostalji Müzesi"yle öğrencilere eski dönemdeki aile yaşantısı anlatılırken, o günün koşulları da öğrencilere yaşayarak gösteriliyor
YEREL HABERLER Öğrenciler "Nostalji Müzesi"yle geçmişle bağ ...
KBÜ, senato toplantısını Tokat’ta yaptı
YEREL HABERLER KBÜ, senato toplantısını Tokat’ta yaptı
Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER Safranbolu'da yağmur suyu hattı çalışması
Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut verdi
YEREL HABERLER Rektör Polat Yenice heyetine yeni bölümler için umut ...
Aydınlatma direğindeki klozet şaşırttı
YEREL HABERLER Aydınlatma direğindeki klozet şaşırttı
Karabük'te asfalt çalışması
YEREL HABERLER Karabük'te asfalt çalışması
Başkan Köse vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Köse vatandaşların sorunlarını dinledi
Antalya'da Karabük rüzgarı estirdiler
YEREL HABERLER Antalya'da Karabük rüzgarı estirdiler
Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler
Uyuşturucudan 2 ayda 59 kişi yakalandı Karabük'te iki ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4'ü kadın 59 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan 2 ayda 59 kişi yakalandı Karabük'te iki ...
İki evinden ve arabasından 527 adet kaçak ürün çıktı
YEREL HABERLER İki evinden ve arabasından 527 adet kaçak ürün çıktı
Başkan Vergili, “Karabük 4 yıl içerisinde emsalsiz bir vilayet olacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Vergili, “Karabük 4 yıl içerisinde emsalsiz ...
Karabük İhracat Destek Ofisi hizmete başladı
YEREL HABERLER Karabük İhracat Destek Ofisi hizmete başladı
"Peygamberimiz ve Aile" konferansı Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç: "Batı tarzı yaşantılar, sosyal hayattaki değişimler, modern hayat ve popüler kültürün dayatmaları, sosyal hayatımıza, evlilik hayatımıza yön vermemeli, verememeli"
YEREL HABERLER "Peygamberimiz ve Aile" konferansı Diyanet İşleri ...
Köprüde zincirleme kaza: 4 yaralı
YEREL HABERLER Köprüde zincirleme kaza: 4 yaralı
Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı : 3 yaralı
YEREL HABERLER Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya ...
Safranbolu'da çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da çalışmalar sürüyor
Ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans taşıyan çekici hafriyat sahasına daldı: 1 ...
Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı
Karabük'te altyapı çalışmaları
YEREL HABERLER Karabük'te altyapı çalışmaları
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X