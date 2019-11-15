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Başkan Vergili: “300 milyon ile Karabük’ün şeklini tamamen değiştirebiliriz” En yüksek 4. kule ...

İHA

Karabük Belediyesi tarafından kentte yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yapılacak olan 4. Kule Asansör için temel atma töreni düzenlendi.

Başkan Vergili: “300 milyon ile Karabük’ün şeklini tamamen değiştirebiliriz” En yüksek 4. kule asansörün temeli atıldı

Karabük Belediyesi tarafından kentte yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yapılacak olan 4. Kule Asansör için temel atma töreni düzenlendi.
Daha önce şehrin yüksek ve engebeli mahallerinde yürüyen merdivenler, üst geçitler, yaya köprüleri, kule asansörler ve yatay asansör yaparak vatandaşların rahatça ulaşımlarını gerçekleştirebilmesini sağlayan Karabük Belediyesi kule asansörlere bir yenisini daha ekliyor. Karabük Belediye Başkanlığı görevinde 3. dönemini yaşayan ve halkın ihtiyaçlarını giderecek projeler üretmeye devam eden Rafet Vergili, Namık Kemal Mahallesi’nde şimdiye kadar yapılan asansörler içerisindeki en yüksek 4. kule asansörünün temelini attı. Temel atma törenine, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin yanı sıra Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
“300 milyon ile Karabük’ün şeklini tamamen değiştirebiliriz”
Temel atma töreni öncesi konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, “Karabük’ü 3’üncü dönem de bize emanet ettiniz. Bizde sizleri mahcup etmeden önümüzdeki 4 sene boyunca yapılması gereken işleri tamamlamaya gayret edeceğiz. Karabük’ün problemleri devam ediyor. Bu problemleri çözmek için gece gündüz demeden tüm mesai arkadaşlarımla ve meclis üyelerimle beraber kararlar alıp çalışmalarımızı başlattık. Buraya gelmeden evvel İmar Müdürlüğümüzden mevcut mal varlığımızı istedim ve 300 milyonun üzerinde bir mal varlığımızın olduğunu gözlemlemiş oldum. Biz bu 300 milyon ile Karabük’ün şeklini tamamen değiştirebiliriz” dedi.
Başkan Vergili, gelecek yıl Karabük’ün yağmur suyu ile ilgili olan problemleri çözmek ve kesintisiz ulaşım için çalışmalara başlayacaklarını belirterek, “2020 ile 2024 yılları arasında Karabük şantiye haline gelecek. Şuanda Karabük’ümüzün neredeyse hiç bir noktasını asfaltsız bırakmadık. Kaldırımlarımızı yaptık, istinat duvarlarımızı yaptık. Civar vilayetlerin hiç birisi bizim yaptıklarımızın yüzde 10’unu dahi yapamadı. En basit örneği Karabük’te şuan yüzde 98 oranında doğalgaz kullanımı varken Zonguldak hala yüzde 30’ları geçemedi” diye konuştu.
“Asansörlerin içerisindeki en yüksek asansör kule olacaktır”
“Önümüzdeki süreçte 2 tane Asansör Kulesi projemiz mevcut” diyen Başkan Vergili, “Bu projelerin toplam değeri 5 milyon liranın üzerinde. Yeni Mahalle, Atatürk Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi’ne hitap edecek bu asansör kulenin temelini atıyoruz. Bu asansör kule yapmış olduğumuz asansörlerin içerisindeki en yüksek asansör kule olacaktır. Temel atma törenine geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Temel atma töreni yapılan duanın ve kurban kesiminin ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyelerinin birlikte butona basmalarının ardından sona erdi.

KARABÜK

15 Kasım 2019 Cuma

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