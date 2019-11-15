Tarihi konak ve iş yeri sahipleri yangına karşı bilgilendirildi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri konaklarda ve iş yerlerinde çıkabilecek yangına karşı bilgilendirme ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu İlçesinde bulunan tarihi ev ve iş yeri sahiplerine çıkabilecek yangına karşı Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı. Ekipler konakların ahşap ve olası yangında daha fazla zarar görmesi durumu göz önünde bulundurularak sık sık denetim ve bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Tarihi iş yerlerinde ve konaklarda yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edilirken, İtfaiye Müdürlüğünün destekleri ile AFAD tarafından hazırlanan broşürlerinde de esnaf ve konak sahiplerine dağıtıldığı kaydedildi.

KARABÜK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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