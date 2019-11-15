BAKAB kasım ayı olağan meclis toplantısı Safranbolu’da yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKAB ) 2019 Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Safranbolu’da yapıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında yapılan BAKAB toplantısına, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile üye Belediye Başkanları, birliğe üye il ve ilçelerin temsilcileri ile BAKAB yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Birlik başkanı Özlü, toplantıya katılan Belediye Başkanı ve diğer temsilcilere teşekkür etti.

Toplantıda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanan, Birlik Encümeni tarafından karara bağlanan ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından rapora bağlanarak, Birlik Meclisine sunulmasına karar verilen Birliğin 2020 20201 Mali Yılı Gelir Gider Tahmini Bütçesinin ve çalışma programının görüşülerek karara bağlanması görüşüldü. Toplantıda ayrıca 05 07 Aralık 2019 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşecek olan Travel Turkey Fuarına katılma kararı da alındı.

KARABÜK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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