Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

- KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu Taha Khattab Omar Al-Doori, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan polis, Irak uyruklu Taha Khattab Omar Al-Doori'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1.90 gram metamfetamin ve 95 kilitli poşet ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Taha Khattab Omar Al-Doori, 'Uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KARABÜK
15 Kasım 2019 Cuma
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