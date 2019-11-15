Demir çelik fabrikasında basınç patlaması : 1 ölü, 1 yaralı

Karabük'te demir çelik fabrikasında basınç patlaması sonrası meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, KARDEMİR fabrikaları 1 Nolu Yüksek Fırında tozsuzlaştırma yatırımı çalışmaları esnasında promatik volf değişimi sırasında basınçtan kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sırasında müteahhit firma çalışanı Mehmet Hayri Akpınar ile Ahmet Akbulut yaralandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerden Mehmet Hayri Akpınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer işçi Ahmet Akbulut’un ise tedavisi devam ediyor.



Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin dayı yeğen olduğu ve Mardin’den geldikleri öğrenildi.

KARABÜK 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:01

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