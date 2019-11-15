Kardemir'de patlama:1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

- KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı patlamasında, müteahhit firma çalışanı işçilerden Mehmet Hayri Akpınar hayatını kaybetti, Ahmet Akbulut yaralandı.
Olay, bugün akşam saatlerinde, fabrikanın 1 Nolu Yüksek Fırını'nda meydana geldi. Müteahhit firma işçileri Mehmet Hayri Akpınar ve Ahmet Akbulut, yenileme işlemi yaptıkları sırada, gaz basıncı patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi de yaralandı. İki işçi, fabrikanın ambulansıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Akpınar'ın çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
KARABÜK
15 Kasım 2019 Cuma
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