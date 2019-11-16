Uzmanlar uyarıyor: "Sigara, akciğer kanseri açısından en büyük risk faktörü"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

Akbulut, sigaranın akciğer kanseri açısından başlıca risk faktörü olduğunu vurgulayarak, akciğer kanserinin oldukça yaygın olarak görüldüğünü belirtti.

Akciğer kanserinin hem kadın hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer aldığını, sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını belirten Akbulut, akciğer kanserinden korunmak için atılacak ilk ve en önemli adımın sigara ve dumanından uzak durmak olduğunu söyledi.

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığına dikkat çeken Akbulut, elektronik sigaranın içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğer olduğunu vurguladı. Özellikle gençler arasında elektronik sigaranın daha az zararlı olduğu algısının ve yanılgısının yaygın olduğunu ifade eden Akbulut, bu algının çok yanlış olduğunu, elektronik sigaranın da bir çok ölümcül hastalık ve başta akciğer kanseri olmak üzere çok sayıda kanser türüne yol açtığına dikkat çekti.

Sigara ve alkolden tümüyle uzak durulmalı

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden tümüyle uzak durmanın, akciğer kanserinden korunma konusunda çok önemli olduğunu vurgulayan

Akbulut, şunları söyledi:

“Sigara dumanı, 'pasif içici' durumundaki bebek ve çocuklar için büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sigara özellikle genç nesil için büyük bir tehdit oluşturuyor. Arkadaş ve çevre baskısı, özenti, merak gibi bir çok nedenden sigaraya başlayan milyonlarca çocuk ve genç, ne yazık ki, bir çok hastalık ve ölüme uzanan bir yola giriyorlar. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle uzak durmak, akciğer kanserinden korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemli.

Radyasyondan kaçınmak, katran, benzin, boya maddeleri ve asbest gibi maddelerin solunmamasına dikkat etmek, hava kirliliğinden uzak durmak, düzenli ve dengeli beslenmek de akciğer kanserinden korunma konusunda dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor."

KARABÜK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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