Seyir halindeki otomobil alev aldı

KarabükEflani yolunda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Eflani Yolu Ağaçkese Köyü mevkiinde meydana geldi. İlker D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracının alev aldığını gören sürücü durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip yangına müdahale ederek söndürdü.
KARABÜK
16 Kasım 2019 Cumartesi
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