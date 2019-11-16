ABD´de ormanda ölü bulunan mühendis Karabük´te toprağa verildi

- ABD´de ormanlık alanda ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), memleketi Karabük´te toprağa verildi.
ABD´nin Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya, 3 gün önce evine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Türkiye'ye getirilen Çetinkaya´nın cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu´ndan ailesine teslim edildi. Aile Çetinkaya'nın cenazesini, memleketi Karabük´e bağlı Bulak köyüne götürdü. Çetinkaya´nın yakınları gazetecilerin görüntü almasını engelledi.
Ulu Camii´nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mehmet Akif Çetinkaya´nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
KARABÜK
16 Kasım 2019 Cumartesi
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