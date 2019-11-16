"Dijital Okul ile Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" projesi

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, "Dijital Okul ile Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu Erasmus+ projesi ile Portekiz'de eğitim alıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, son süreçte yeni teknolojilerin etkisiyle yaşanılan her alanın değişimden etkilendiğini söyledi.

Okuldan iş dünyasına kadar dijital dönüşümün etkilerini hissettirdiğini ifade eden Gümüş, "Bu değişim ve dönüşüme ayak uydurmalı, edinilebilecek yeni bilgi ve uygulama örneklerini görmeli ve nitelik kazanılmalıdır. Bu amaçla bu proje ile öğretmenlerimiz öğrencilerin ilgi, yetenek ve yeterliliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak teknoloji ile uyumlu, eğlenceli, görsel animasyonlarla destekli, simülasyonların kullanılacağını, öğrencinin bir çok duygusuna hitap edecek uygulamaları yerinde görme ve uygulama imkanı elde edilecektir. Bu sayede akademik başarının arttırılması, okulda geçirilen zamanın ve etkinliklerin niteliğinin arttırılması hedeflenmektedir" dedi.

Gümüş, öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına yönelik faaliyetlerin artarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

KARABÜK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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