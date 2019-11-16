ABD'de ölü bulunan genç mühendis son yolculuğuna uğurlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), geçtiğimiz hafta evine yaklaşık 3 mil uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çevredekilerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri şahsın Türk vatandaşı olduğunu ve 6 yıldır Boston'da yaşadığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Çetinkaya'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Karabük’e getirildi.
ABD’de ölü bulunan genç Bilgisayar Mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya için Karabük’ün Bulak köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetinkaya’nın cenazesi aile mezarlığına defnedilirken, yakınları gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi.
KARABÜK
16 Kasım 2019 Cumartesi
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