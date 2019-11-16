Karabük'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar’dan Karabük istimetine giden Muzayin Tezcan (70) idaresindeki 15 DM 923 plakalı otomabil Hamzalar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimeyini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrulurken, kazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kazada sürücü ile birlikte eşi Fetiye Tezcan ve Ayşe Kayhan hayatını kaybederken, Gökçe Kayhan (2), Mehmet Arda Şenka (14) yaralandı.

Yaralanan iki çocuk ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken Cumhurşyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı..

Öte yandan, şahısların Burdur'dan çocuklarını ziyareti için Karabük'e geldikleri öğrenildi.

KARABÜK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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