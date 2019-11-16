Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı Çalan telefonu açan polis, ağır yaralanan kadının yakınlarını sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi

Karabük’te yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Bu sırada Akyüz’ün olay yerinde çalan cep telefonunu açan polis memuru, yakınlarına durumunun iyi olduğu haberi verdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Karabük Safranbolu karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Feride Akyüz’e (55), Ramazan O.’nun kullandığı 34 ZJ 1618 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Akyüz yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Feride Akyüz, ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerinden geçmekte olan AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş’te kaza yapan sürücüye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yaralı hakkında polislerden ise bilgi aldı.

Bu sırada polisin inceleme yaptığı sırada Feride Akyüz’ün cep telefonu çaldı. Telefonu açan trafik polisi, arayan kişiye annesinin kaza geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye kaldırıldığı bilgisini verdi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyüz’ün durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenilirken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

KARABÜK 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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