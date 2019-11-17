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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kardemir Karabükspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3

DHA


STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Lütfullah Aslan(xx), Özcan Sultanoğlu(xx), Yakup Keçeci(xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat(x) (Dk.34 Olcay(xx) Ömer Faruk(xx), Fatih Tultak (x), Sezer(xx), Abdullah (xx), Berk (x) (Dk.73 Oğuz x), Emre Eser (xx), Cihan (xxx), Toykan (xx), Barbaros (xx)(Dk. 88 Melih), Batuhan Kurt (xxx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih Gülmez (x) İzzet (xxx), Muhammet (xx), Emre Özkan (xx), Gökhan (xx), Batuhan Ayvaz (x) (Dk.70 Emrecan xxx), Erkan (x)( Dk.45+10 Emirhan xxx), Seyid (x) (Dk.46 Mustafa xx), Ozan (xxx), Oğuzhan (x), Celal (x)
GOL: Dk. 61 Batuhan Kurt, Dk. 80 Cihan (Kardemir Karabükspor) Dk. 69 Emirhan, Dk. 76 Emrecan, Dk. 85 Ozan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KART: Berk, Emre Eser, Abdullah, Cihan, Oğuz (Kardemir Karabükspor) Emre Özkan, İzzet, Gökhan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Kardemir Karabükspor sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 3-2 mağlup oldu.
29´uncu dakikada sakatlanan kaleci Ferhat, saha kenarında bekleyen ambulansa taşındı. Ferhat, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
45+4´üncü dakikada orta sahada hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan Barbaros ile Erkan yerde kaldı. 2 futbolcuya da takımlarının sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Daha sonra 112 Acil ekipleri Erkan´ın başındaki kanamayı durdurmaya çalıştı. Erkan, başına dikiş atılmak için sahaya giren ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.
61´inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Batuhan Kurt´un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. 69´uncu dakikada Emirhan, defanstan seken topu gelişine bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.
76´ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emrecan´ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
80´inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Cihan´ın dönüp yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2.
85´inci dakikada İzzet soldan altıpasa doğru ortaladı. Ozan, gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-3.

KARABÜK

17 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:13
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