Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı

- KARABÜK'te yaşayan Nebiye Güngör (80), kiraya verdiği, Kayabaşı Mahallesi'ndeki evini Türk Kızılayı'na bağışladı.

Nebiye Güngör, 1,5 yıl önce emekli olan eşi Mustafa Güngör'ü kaybetmesinin ardından Barbaros Caddesi'ndeki kiralık evini Türk Kızılayı'na bağışlamaya karar verdi. Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'e evinin tapusunu veren Güngör, "Kızılay'ımız her yere yetişiyor. İlk onlar koşuyor. Yurt içi, yurt dışı demiyorlar; her yerdeler maşallah. Bu yüzden kirada olan dairemi Kızılay'a bağışladım. Ben Kızılay'ı çok seviyorum" dedi.

Kızılay Şube Başkanı Büyükgenç ise "Bugün çok mutlu olduğumuz bir gün. Nebiye teyzemiz Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından takip ediyor. Yaptığımız çalışmaları yakından biliyor. Eşi rahmetli Mustafa amcamızdan kalan dairesini Kızılay'ımıza bağışlayarak bizleri duygulandırdı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul eylesin. Türk Kızılayı büyük bir aile. Nebiye teyzemiz de bu ailenin mensubu. Bizler her zaman mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



