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Uzmanlar uyarıyor: "Ölümlere yol açan KOAH'ın başlıca nedeni sigara."

İHA

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) en tehlikeli akciğer hastalıkları arasında yer aldığını belirterek, hastalığın oluşumunda en önemli risk faktörünün sigara olduğunu vurguladı.
Sigara tiryakilerinin potansiyel KOAH adayı olduğunu söyleyen Akdur, "Bazı istisnalarla birlikte bu hastalığın sadece sigara içen kişilerde görüldüğü tespit edilmiştir." dedi.
KOAH'ın ölümlere yol açtığına dikkat çeken Akdur, sigaraya erken yaşlarda başlayan, uzun yıllar ve fazla sayıda sigara içen kişilerde KOAH'ın erken görüldüğünü ve ağır bir seyir izlediğini belirtti.
Akdur; sigara dumanının; katran, karbon monoksit ve nikotine ek olarak, amonyak, arsenik, hidrojen siyanür, formaldehit ve metan gibi son derece zehirli olan 4 binden fazla kimyasal madde içerdiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Sigara dumanının içerdiği katran akciğerlere zarar verirken, karbon monoksit kan dolaşımına girerek dokuların oksijen almasını zorlaştırır, damar içi pıhtılaşmayı artırarak, atardamarların iç duvarlarına zarar verir. Sigara içmeye başlayan hatta uzun yıllar sigara içen kişilerde, kimi zaman belirti vermeden sinsi ilerleyen KOAH, ileri yaşlarda fark edildiğinde tedavi için geç kalınmış olur. Elektronik sigara da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yapıyor. Elektronik sigara, içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğer. Ölümlere yol açan KOAH'dan korunmak için, sigara ve dumanından uzak durmak hayati önem taşıyor. Başta sigara, elektronik sigara, nargile ve purodan tümüyle uzak durmak, KOAH'dan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemli."
Madencilik ve fırın işçiliği gibi bazı mesleki faktörlerin ve ısınma amaçlı tezek yakılmasının da KOAH'a zemin hazırladığına dikkat çeken Prof. Dr. Recep Akdur, nefes darlığı, öksürük, balgam yakınmaları olan ve özellikle sigara içen kişilerin mutlaka ve vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

KARABÜK

19 Kasım 2019 Salı

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