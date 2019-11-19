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Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği kuruldu

İHA

Karabük'te faaliyet gösteren internet medyası, Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği (KİGMED) çatısı altında resmi olarak kurularak faaliyetlerine start verdi.

Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği kuruldu

Karabük’te faaliyet gösteren internet medyası, Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği (KİGMED) çatısı altında resmi olarak kurularak faaliyetlerine start verdi.
Kurucu Üyeliğini Ergün Başkaya, Semih Gülen, Sait Alıcı, Alpaslan Çelik, Yasin Erdem ve Bülent Diktepe’nin yaptığı KİGMED yönetimi kent protokolünü ziyaret etti.
İlk olarak geçtiğimiz haftalarda KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelen Mustafa Yolbulan’ı ziyaret eden Dernek yöneticileri daha sonra sırasıyla AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretlerde derneğin kuruluş amaçları ve yapacağı çalışmaları hakkında bilgiler veren Karabük İnternet Gazeteciler ve Medya Derneği Kurucu Başkanı Ergün Başkaya, internet medyasının toplumsal iletişimde, günümüzün en önemli unsuru olduğunu ve öneminin de arttırarak büyümeye devam ettiğini söyledi.
Başkaya, İnternet Medya Yasası çıkmadığından, oluşan boşluğun ülke genelinde olduğu gibi Karabük’te de bazı karışıklıklara neden olduğunu aktararak, “ Dernek olarak amacımız bu boşluktan kaynaklanan karışıklıkları bir nebze de olsa gidermektir. Sadece Karabük ilini ilgilendiren şu an itibari ile 25’in üzerinde internet haber sitesi mevcut. Birçoğunun künyesi yok, sorumlusu bilinmiyor, kurumsal bir yapıya sahip değil ve irtibata kapalı. Halkın haber alma ihtiyacına hizmet vermekten uzak ve bazı şahsi amaçlara hizmet etmek amacı taşıyor. Bu durum, şüphesiz ki herkes için tedirgin edici bir hal almıştır. Dernek olarak amacımız her kesimin kabul edeceği kriterleri Karabük’teki internet haber sitelerinin uygulamasını sağlamak. İlimizde faaliyet gösteren internet haber sitelerini bir çatı altına toplayıp, bu yayın kuruluşlarının daha kurumsal, daha kaliteli ve ekonomik anlamda daha verimli bir getiriye sahip olmalarını sağlamak amaçlarımızın başında geliyor.” dedi.

KARABÜK

19 Kasım 2019 Salı

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