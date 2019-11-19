Safranbolu'da ara tatil bereketi UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da turist yoğunluğu yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Safranbolu'da ara tatil bereketi UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da turist yoğunluğu ...

İHA

Karnesiz ilk ara tatilin başlamasının ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.

Safranbolu'da ara tatil bereketi UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da turist yoğunluğu yaşanıyor

Karnesiz ilk ara tatilin başlamasının ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde turist yoğunluğu yaşanıyor.
Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 20192020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girmesiyle turizmde de hareketlik yaşanmaya başladı. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü gibi kültür varlıklarıyla açık hava müzesini andıran Safranbolu, ara tatilde de turistlerin uğrak yeri oldu.
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ardından her yıl ziyaretçi sayısını artıran tarihi ilçe, dini, milli tatillerin yanı sıra okulların tatil edildiği zamanlarda da yoğunluk yaşıyor.
"Korumanın başkenti" olarak da adlandırılan Safranbolu, Cumartesi gününden itibaren yerli turistlerde yoğunluk yaşıyor. Başta Ankara ve İstanbul'a yakın olması dolayısıyla buralardan çok fazla turist ağırlarken, Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırlıyor.
İstanbul'dan Safranbolu'ya tatile gelen Erhan Hacızade, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatili değerlendirerek tatile çıktıklarını söyledi.
Güzel bir tatil dönemi geçirdiklerini ifade eden Hacızade, "Bir fırsat oluşturarak kültür turu yapmak, çocuklarımızın da etraflarındaki şehirleri ve kültürel yerleri görsün, tanısın, bilsin istedik. Yörük köyünü gezdik. Köy muhteşem, tarihi dokusu, yapısı, binaları ve etrafı çok kayda değer güzellikte. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.
İstanbul ve İzmit'ten gelen çocuklarda okulların tatil olması dolayısıyla aileleri birlikte tatile çıktıklarını belirtti.
Şans getirsin diye evlerin çatılarına asılan geyik boynuzlarını ilk kez gördüklerini aktaran çocuklar, şunları kaydetti:
"400600 yıllık evler var. Günümüzdeki evlerle çok farkları var. Günümüz evlerine göre daha büyük gibiler. Mimaride kullandıkları keçi tüyü, saman falan çok ilginç."

KARABÜK

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özçelik- İş’ten Yolbulan’a ziyaret
YEREL HABERLER Özçelik- İş’ten Yolbulan’a ziyaret
Karabük'te bağımlılıkla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Karabük'te bağımlılıkla mücadele toplantısı
Safranbolu'da öğretmenler meslektaşlarına konser verdi
YEREL HABERLER Safranbolu'da öğretmenler meslektaşlarına konser ...
Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği kuruldu
YEREL HABERLER Karabük İnternet Gazetecileri ve Medya Derneği ...
Karabük'te okul inşaat çalışmaları
YEREL HABERLER Karabük'te okul inşaat çalışmaları
Gecede açık arttırma ile aldığı formayı Cumhurbaşkanına hediye etti
YEREL HABERLER Gecede açık arttırma ile aldığı formayı ...
Uzmanlar uyarıyor: "Ölümlere yol açan KOAH'ın başlıca nedeni sigara."
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: "Ölümlere yol açan KOAH'ın başlıca nedeni sigara. ...
Safranbolu'da asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da asfalt çalışması sürüyor
Karabük'te "Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon" toplantısı
YEREL HABERLER Karabük'te "Kar ve Buzla Mücadele Koordinasyon" ...
Öğretmenler için soru hazırlama teknikleri kursu
YEREL HABERLER Öğretmenler için soru hazırlama teknikleri kursu
Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı
YEREL HABERLER Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı
Köylerde yaşanan sorunlar için fikir alışverişinde bulunuldu
YEREL HABERLER Köylerde yaşanan sorunlar için fikir alışverişinde ...
Altın Safran komite toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Altın Safran komite toplantısı yapıldı
Başkan Köse’den kan bağışına destek
YEREL HABERLER Başkan Köse’den kan bağışına destek
80 yaşındaki kadın evini Kızılay'a bağışladı
YEREL HABERLER 80 yaşındaki kadın evini Kızılay'a bağışladı
Karabük Yenice Foto-Film Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Karabük Yenice Foto-Film Festivali sona erdi
Kardemir Karabükspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-3
YEREL HABERLER Kardemir Karabükspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: ...
TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Bodrumspor: 3
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 2 - Bodrumspor: 3
(Özel haber) Safranbolu'ya turist yağdı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesini 10 ayda 1 milyondan fazla turist ziyaret etti
YEREL HABERLER (Özel haber) Safranbolu'ya turist yağdı UNESCO Dünya ...
Trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Burdur’a gönderildi
YEREL HABERLER Trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazeleri Burdur’a ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X