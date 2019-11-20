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Ekmek almak için bekledikleri durakta seyyar soba ile ısınıyorlar

DHA

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde yaşayan Recep Özen (65), her sabah ekmek getiren aracı durakta bekleyen köylülerin ısınması için seyyar soba yaptı. Özen, evinin önünde yaktığı sobayı 2 teker üzerinde demir çubukla 50 metre mesafedeki durağa çekerek getirip, geri götürüyor.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde yaşayan Recep Özen (65), her sabah ekmek getiren aracı durakta bekleyen köylülerin ısınması için seyyar soba yaptı. Özen, evinin önünde yaktığı sobayı 2 teker üzerinde demir çubukla 50 metre mesafedeki durağa çekerek getirip, geri götürüyor.
Karabük-Kastamonu yolu üzerinde bulunan Sarıahmetli köyünde yaşayan işçi emeklisi evli ve 2 çocuk babası Recep Özen, köy sakinleriyle birlikte kış ayında her gün saat 08.00 sıralarında köye ekmek getiren aracı durakta beklerken üşümemek için seyyar soba yaptı. Evinin önünde sobayı tutuşturan Özen, borusundan dumanlar yükselen 2 teker üzerindeki demir çubuk bağlı sobayı 50 metre mesafedeki durağa getirip bekleyenlerle birlikte ısınmaya çalışıyor. Ekmeklerini alan vatandaşlar daha sonra seyyar sobayla birlikte köylerine geri dönüyor.
Özen, özellikle sabahın erken saatlerinde havaların soğuk olmasından dolayı ısınmaları için seyyar soba yapmaya karar verdiğini belirterek, "Ekmek almak için soğukta bekliyoruz, üşüyoruz. Böyle bir fikir aklıma geldi. `Yaparsam nasıl olur´ dedim. Yaptım ve iyi oldu. Arkadaşlarla beklerken ısınıyoruz. Bu bir hizmettir. Vatandaş üşümesin. Hep kendini düşüneceksin diye bir şey yok. Biraz da vatandaşı düşüneceksin. O da ısınırsa, bir dua ederse ne güzel" dedi.
İLGİNÇ BOSTAN KORKULUĞU
Evinin önünde duran, asker selamı veren işçi kostümlü bostan korkuluğuna değinen Özen, "Askerimiz olmasa biz burada nasıl duracağız? Esas önemli olan onlar. Onlar oralarda ne soğuklarda uğraşıyorlar, bizi bekliyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, bütün askerlerimize kolaylık versin" diye konuştu.
PET ŞİŞELERLE SANDAL YAPTI
Pet şişelerle yaptığı sal ile Araç Çayı´nda gezen Özen, şunları söyledi:
"Marketten aldığım 20 litrelik suları içtikten sonra bidonlar kalıyor. Bundan böyle bir şey değerlendireyim istedim. 17 bidonun üstüne tahta koydum. Pedal yaptım. İleri geri de gidebiliyorsun. Güzel oldu. Arkadaşlarla çayda tur yapıyoruz. Vakit geçiriyorsun, stres atıyorsun. Seviyorum böyle değişik şeylerle uğraşmayı."
'ARKADAŞIMIZ MUCİTTİR'
Köy sakinlerinden Nurettin Yılmaz, "Recep arkadaşımız mucittir. Kafası da çalışır. Bu işlere yatkındır kafası, sanatkardır. Ekmek alırken ısınıyoruz bu sobada. Gayet de güzel oluyor" dedi.
Cevat Özcan da, "Arkadaşımız biraz mucit, her şey yapıyor. Her gün sobayı yakıyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

KARABÜK

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
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  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:58
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