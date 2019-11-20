Vali Gürel muhtarlarla buluştu

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Eskipazar Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıya; Eskipazar Kaymakamı Emah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, kurum müdürleri, İl Genel Meclis üyeleri Sunay Yaka ve Sırrı Şen, ilçe protokolü ile Eskipazar ilçesindeki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından ilçede ve köylerde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda, kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürleri kendi kurumlarını ilgilendiren konularda mahalle ve köy muhtarları sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.

Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı.

KARABÜK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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