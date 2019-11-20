Akkaya Hamamı turizme kazandırılacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Akkaya Hamamının turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel beraberinde; Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve İl Genel Meclis üyeleri ile birlikte Eskipazar ilçesi İmanlar köyünde bulunan Akkaya bölgesinde incelemelerde bulundu.

İmanlar Köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanı olarak tescillenen Akkaya Hamamı'nın turizme kazandırılması için neler yapılabileceği konusunda beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Vali Gürel, yetkililerden bilgi aldı.

2005 yılında Maden Teknik Arama (MTA) tarafından yapılan sondaj çalışması ile 266 metre derinlikte 37 derece sıcaklığında ve saniyede 40 litre debiye sahip jeotermal su kaynağı bulunurken, bu su ile banyo kürleri, havuz ve dış uygulamalarla kronik romatizmal hastalıklarda, ortopedik ameliyat sonrası omurga ve eklem artrozlarında, sporcu yaralanmalarında, cilt ve deri hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği ifade ediliyor.

KARABÜK 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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