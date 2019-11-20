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Karabük'te "Emekliler Evi" açıldı

İHA

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği "Emekliler Evi ve Hürriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı.

Karabük'te "Emekliler Evi" açıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği "Emekliler Evi ve Hürriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı.
İnönü Caddesi Safran Sokak'ta düzenlenen törene, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Türkiye Emekliler Derneği Karabük Şube Başkanı Celal Bulut, Tüm Emekliler Dul ve Yetimler Derneği Karabük Şube Başkanı Mevlüt Taştepe, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 10 yıl önce görevde olduğunu, kendisini göreve getiren vatandaşların yüzünü kara çıkarmadığını söyledi.
Karabük Belediyesinin Türkiye'nin en zengin belediyesi olduğunu, vatandaşlarla beraber Karabük'ü çok farklı yerlere taşıyacaklarını ifade eden Vergili, "Karabük Belediyesi önümüzdeki dönem yapacağı hizmetler için ne kredi, ne de para peşinde koşmayacaktır, vadettiği ne varsa bunların hepsini gerçekleştirecektir. Ne hikmettir ki, en sıkıntılı zamanlarda bile belediyenin kasası parasız kalmıyor. İnsanlar evliyaları tekkelerde, türbelerde arar. Karabük 1938'de temellerinin atılmasıyla evliyalar diyarı olmuştur. Hikmeti olan, Allah dostları Karabük'e ayaklarını basmasalardı bugün 120 bin nüfuslu bir şehrin gerçekleşmesi mümkün olmazdı. Bize bu güne kadar dualarıyla destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
10 yılda Soğuksu Mahallesi'nde binin üzerinde daire yapıldığını, daireler yapılırken belediyenin 33 dairesinden feragat ederek mahalle sakinlerinin daha ucuz konut alabilmelerini sağladığını, yüzde 98 oranında doğalgaz dağıtıldığını, aynı dönem doğalgaz dağıtımına başlayan Zonguldak'ın şuan yüzde 30'a dahi gelemediğini belirten Vergili, "Yine Türkiye'nin en ucuz suyunu dağıtıyoruz. Göreve geldiğimizde 10 kilometre uzunluğundaki ana boruları değiştirdik. Battı çıktı, dolmuş durakları, belediye binası, asansör kuleler, yürüyen merdivenler, parklar, sosyal yaşam merkezleri, ticaret merkezleri yaptık. Bu hizmetleri yaparken de Karabük'ü 3 kere asfaltladık. Maliyeye, sigortaya, işçisine ve memuruna borcu olmayan bir Karabük Belediyesini ortaya çıkarttık" diye konuştu.
"Karabük çağ atlayan bir şehir olacaktır"
"Bu sene Karabük çağ atlayan bir şehir olacaktır" diyen Vergili, şunları kaydetti:
"Nasip olursa Kemikli Dere'yi Dikmen Vadisi'nden daha güzel bir vadi haline getireceğiz. Aynı şekilde önümüzdeki sene 330 dönüm üzerine kurulmuş Spor Vadisi'nin açılışını inşallah Safranbolu Belediye Başkanı ile birlikte yapacağız. Yağmur Suları ile ilgili projemizi önümüzdeki 4 sene içerisinde tüm mahallelerimizin problemini çözecek şekilde uygulayacağız ve Türkiye'de tek olacağız. Bugünkü bedel ile 85 milyon liralık programı Karabük Belediyesi tek başına gerçekleştirecektir. Yine kesintisiz ulaşım ile ilgili projeyi şuanda hazırlatıyoruz. İnşallah 2020 yılı içerisinde çalışmalara Bulak Kavşağından başlayacağız. Bilim merkezi ve sağlık tarama merkezi projelerimizin çalışmaları devam ediyor. Yine Karabük'te gül bahçeleri yapacağız."
"Hava kirliliği ile ilgili mücadelemiz devam edecektir"
Hava kirliliği ile ilgili mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Vergili, "20202021 yılları içerisinde demir çelik Karabük için ne gerekiyorsa yapacak, aldıklarını geri verecektir. 1938 yılından günümüze kadar Karabük halkı demir çeliğin gelişimi ile ilgili ne gerekiyorsa yaptı, tüm sıkıntılara katlandı. Artık çağ atlanmış bir devirde, ekonomik kazanımları olan bir demir çelik Karabük'ten aldıklarını geriye verecektir. Bunun da kefili benim" değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmanın ardından dua okunarak "Emekliler Evi ve Hürriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi" açılışı yapıldı.

KARABÜK

20 Kasım 2019 Çarşamba

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