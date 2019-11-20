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Safranbolu'da Öğretmenler Günü spor müsabakaları

İHA

Safranbolu'da Öğretmenler Günü spor müsabakaları

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve mesleki çalışmalara katkı sağlama ve 24 Kasım Öğretmenler Günü faaliyetleri kapsamında Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sportif faaliyetler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda öğretmenlere yönelik voleybol, bocce, dart, atletizm gibi alanlarda müsabakalar düzenlendi. Müsabakalara katılımın oldukça yoğun katılım sağlanırken, öğretmenler eğlenceli zaman geçirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde değerli öğretmenlerimizle spor alanlarında buluşmak mutluluk verici. Turnuvaların gerçekleşmesinde desteklerinden dolayı tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin içindeki sınırsız gücü keşfetmelerini sağlayan ve onların içindeki dehayı uyandıran, bir nakkaş inceliğiyle, bir ressam sabrıyla, bir usta titizliğiyle sanat eseri ortaya çıkaran, öğrencilerimizin yol göstericileri, ustaları, antrenörleri, rol modelleri sahalarda seyir zevki yüksek müsabakalar izletecekler. Turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Bu vesile ile şimdiden Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

KARABÜK

20 Kasım 2019 Çarşamba

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