KARDEMİR'e Ar-Ge Merkezi Belgesi KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan: "Ana hedefimiz daha yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ArGe Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) ArGe Merkezi için Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan tescil başvurusunu, iki aşamalı değerlendirme ve denetim süreci sonrasında oy birliği ile kabul etti. KARDEMİR ArGe Merkezi, Türk DemirDemirdışı Metal Sektöründe 28’inci, Karabük’ün ise ilk ArGe Merkezi oldu.

KARDEMİR'e ArGe Merkezi Belgesi, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve ArGe Merkezleri Ödül Töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından KARDEMİR adına törene katılan Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mansur Yeke ve ArGe Müdürü Mücahit Sevim’e takdim edildi. Bakan Varank'ın yanı sıra bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ile ArGe ve yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinin katıldığı törende, KARDEMİR'inde aralarında bulunduğu 735 firmaya ArGe Merkezi Belgesi verildi.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, KARDEMİR ArGe Merkezinin bakanlık tarafından onaylanması ve belgenin alınmış olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Merkezin, gerçekleştirdiği yatırımlarla üretim kapasitelerini artırırken, ürün yelpazesinin katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerle çeşitlendiren ve savunma sanayi ve otomotiv sektörü gibi ülkenin iddialı olduğu sektörler için sürdürülebilir tedarikçi olmayı odak noktasına almış olan KARDEMİR için en önemli itici güç olacağını ifade eden Soykan, "Dünyada yaşanan hızlı teknolojik gelişim ve yoğun rekabet ortamında şirketlerin ayakta kalabilmesinin ancak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve ArGe çalışmaları ile mümkün olabilecek" dedi.

Soykan, KARDEMİR ArGe Merkezinin temel amacının da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" vizyonu ile onaylanan ve ana ekseninde rekabetçi üretim ve verimliliğinde yer aldığı 20192023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde, KARDEMİR'in stratejik hedefleri doğrultusunda özellikle otomotiv, savunma ve raylı sistemler sektöründe milli ürün üretmek ve bu ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına hizmet etmek olduğunu kaydetti.

Burada gelişecek inovasyon kültürünün hem KARDEMİR'e hem de Türk demir çelik sektörünün gelişimine katkı sunacağını vurgulayan Soykan, şunları kaydetti:

"Bu merkez, sahip olduğu yetkin insan kaynağı ile birlikte, dünyayı takip eden, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar için daha akılcı ve daha yenilikçi çözümler üreten, katma değeri daha yüksek ve daha ileri teknolojili ürünlere odaklanan, çalışmalarda elde edilecek olan bilgilerin kurumsal hafızaya aktarılmasını sağlayan, yeni işbirlikleri geliştiren, geleceğin teknolojilerine yatırımın kapılarını aralayan, girdi maliyetlerinde düşüş ve verimliliklerde artış sağlayacak projeler geliştiren bir merkez olacaktır. Ana hedefimiz daha yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmek, şirketimizde bilim, yenilik ve teknoloji ekosisteminin her yönüyle geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamaktır. Bu merkezin kurulmasında verdikleri desteklerden dolayı yönetim kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz."

KARDEMİR ArGe Merkezinin; Karabük Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi gibi üniversitelerle, Savunma Sanayi Başkanlığı, otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşları, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, ARUS Türkiye Konsorsiyumu, TOBB, ihracatçı birlikleri gibi sektörel kurum ve kuruluşlar ve ulusal, uluslararası farklı ArGe merkezleriyle de işbirliği halinde olduğu açıklandı.

KARABÜK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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