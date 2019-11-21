Safranbolu'da Okul Aile Birliği İşbirliği Eğitimi

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki alan ve gelişimlerinin desteklenmesi bilgi, beceri, değer ve farkındalıklarını artırmak amacıyla Safranbolu'da görevli öğretmenlere "Okul Aile Birligi İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi" kursu verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, geleceğin teminatı olan öğrencilerin çok yönlü olarak gelişimini sağlamak eğitimci ve velilerin en önemli görevlerinden olduğunu söyledi.

Öğrencilerin çok yönlü gelişmesi hususunda okul ve velilerin bu amaçları tek başlarına gerçekleştirmelerinin kolay olmadığını ifade eden Gümüş, "Araştırmalar göstermektedir ki öğrenci başarısı, sosyalleşmeleri için iyi bir okulaile, öğrenci işbirliği gereklidir ve bunlar arasında etkili bir iletişim sağlanmalıdır. Eğitimciler ve veliler çocukları iyi tanımalı ve onlarla etkin bir iletişim kurmalıdırlar. Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak sosyal, kültürel, sportif yönlerden geliştirilmeleri için öğretmen ve veliler sürekli etkileşim ve iletişim halinde olmalıdırlar. Bu kurslar neticesinde okul aile birliğinin etkinliğini artırıcı yöntemler, okulun paydaşlarından olan velilerle etkili iletişim kurma ve velilerin çocukları ile etkili iletişim konusunda güncel bilgiler kazanımına katkı sağlayacaktır" dedi.

KARABÜK 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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