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Karabük'te baraj gölünde ölü balıklar kıyıya vurdu

DHA

- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki HES barajı gölünde ölü sazan balıkları kıyıya vurdu. Göldeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki HES barajı gölünde ölü sazan balıkları kıyıya vurdu. Göldeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Gerede Çayı üzerindeki Bulduk köyü mevkiinde bulunan HES barajında ölü sazan balıklar kıyıya vurdu. Balık tutmaya gelenler kıyıya vuran balıkları görünce yetkililere haber verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünde incelemelerde bulundu. Ekipler, balıklardan ve sudan incelemek üzere numune alıp, çalışma başlattı. Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de kendi sınırları içinde yer alan çaydan numune aldı. Bölgede balık tutmak yasaklandı.
Balık tutmaya gelen Erhan Akın, kıyıda çırpınan ve ölü balıkları görünce cep telefonuyla görüntüledi. Akın, "Yazık, her taraf balık ama ölmüşler. Allah'ım bu ne? Zehir mi attılar, çözemedim. Buraya pis su akıtıyorlar herhalde. Yaşamak istiyorlar ama su çok pis. Yazık günah" diyerek çektiği görüntüde tepki gösterdi.

KARABÜK

21 Kasım 2019 Perşembe

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