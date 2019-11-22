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Safranbolu'da trafik ve ulaşım toplantısı yapıldı

İHA

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabük Polisevi'nde düzenlen toplantıda trafik ve ulaşım konuları konuşuldu.

Safranbolu'da trafik ve ulaşım toplantısı yapıldı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Karabük Polisevi'nde düzenlen toplantıda trafik ve ulaşım konuları konuşuldu.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’un başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Karabük Belediye Başkanlığı, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile toplu taşıma araçlarının bağlı bulunduğu oda temsilcileri ve kamu ve özel sektör kuruluşları katıldı.
Trafik ve ulaşım konulu toplantıda katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirirken, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanmasına yönelik olarak yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlar, yaşanan trafik ve ulaşım sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri görüşüldü.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir" denildi.

KARABÜK

22 Kasım 2019 Cuma

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