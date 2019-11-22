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Vali Gürel'den Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Vali Gürel'den Öğretmenler Günü mesajı

Karabük Valisi Fuat Gürel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gürel, mesajında, öğretmenlerin, sevginin gücü ile hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeğe dönüştüren, gencecik dimağlara şekil veren sanatkarlar olduğunu belirtti.
Bir öğretmen eşi olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade eden Gürel, şunları kaydetti:
"Karabük'ümüzün onur abidelerinden biri haline gelmiş Aybüke Öğretmenimiz nezdinde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün aynı zamanda Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği günün yıl dönümüdür. Onun 'Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır' sözlerin muhatabı olarak, hiçbir zaman esareti ve sefaleti kendine yakıştırmamış aziz milletimizin bir ferdi olarak bugün büyük ve güçlü Türkiye'mizin eğitim, kültür, sanat, spor, teknoloji ve insanlık değerleri ile teçhiz edilmiş kahraman evlatlarımızın sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanındaki başarı öyküleri bizlere en büyük gurur ve onur kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile 'Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik bir nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan Ülkemizin hedeflerine ulaşması, nesillerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemi ile buluşturmasına bağlıdır' gerçeğinden hareketle devletimiz bugün en büyük yatırımı okullarımıza, eğitimöğretim hizmetlerine; diğer bir deyiş ile göz bebeğimiz çocuklarımıza yapmaktadır. Geldiğimiz noktada kalabalık sınıflar, üç dört kişilik sıralar, kara tahtalar artık çok gerilerde kalmıştır. Ancak varlığı ve önemi hiç değişmeyen; gittikçe artan tek unsur. Öğretendir, öğretmenlerimizdir. Bütün bu değerlere sevgi, sabır, fedakarlık ve şefkat ile can veren öğretmenlerimizdir. Bu nedenle öğretmenlik mesleği her zaman milletimize hizmet etmenin en güzel yollarından biri olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyor, öğrencileri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

KARABÜK

22 Kasım 2019 Cuma

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