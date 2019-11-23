Karabükspor’un eski Başkanı Ziya Ünsal vefat etti

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Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden Ziya Ünsal Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara’da rahatsızlığı dolayısı ile tedavi gören Karabük’ün sevilen iş adamlarından TSO Meclis Başkanlığı ve Karabükspor kulüp başkanlığı yapan Ünsal, hastanede hayatını kaybetti.

Ünsal 2017 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanlığı görevini üstlenmişti. Ünsal ayrıca Karabük Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Başkanlığı da yaptı. Ünsal, yarın öğle namazına müteakip Karabük Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KARABÜK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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