Aybüke öğretmenin annesinin Öğretmenler Günü hüznü

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de bölücü terör örgütü PKK´nın saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın´ın annesi Zehra Yalçın,"Kızları görünce, öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Özlem hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor. Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke´mi arıyorum" dedi.

9 Haziran 2017 tarihinde, Batman´ın Kozluk ilçesinde eski Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK´lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda, öğrencilerine karne verip, evine dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı. Aybüke öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, kızı Aybüke Yalçın'ı kalbinde ve evinin her yerine koyduğu fotoğraflarda yaşatıyor. Zehra Yalçın, resimlerini öpüp, okşadığı kızının küçüklüğünden itibaren şarkı söylemeyi çok sevdiğini anlatarak, "Sürekli şarkılar söylerdi. Halk oyunlarına hevesliydi. Müzik kulağı da iyiydi. Müzik öğretmenliği okumak istediğini söyledi, biz de destekledik" dedi. Kızının öğretmen olduğunu ilk olarak Whatsapp'tan "Ben öğretmen oldum" diyerek, müjdelediğini ifade eden anne Yalçın, "Tabii ki aynı neşe bize de yansıdı. 'Çok şükür anneciğim öğretmenliği çok istiyordum. Nihayet kazandım, öğretmen oldum' diyerek, geldi bize sarıldı. Biz de ona sarıldık. Onların sevinci, mutluğu bizim mutluluğumuz. Ne yapalım mevlam bu kadar izin verdi. Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Aybüke´min ve bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü´nü kutluyorum. Mevlam onlara sağlık sıhhat, hayırlı ömürler versin. Şehit olanlar ve rahmete erenlerin de mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERDE VE KIZ ÇOCUKLARINDA AYBÜKE´Mİ ARIYORUM'

Öğretmenler günü ve özel günlerde buruk olduğunu ifade eden anne Yalçın, şöyle konuştu:

"Artık özel günleri sevmiyorum. Çok üzülüyorum. Çünkü özel günlerde insanlar bir arada olunca mutlu oluyor. Bir arada olunca daha neşeli oluyor. Maalesef bizim bir tarafımız eksik. Onu çok özlüyorum. Çok çok arıyorum. Çok şükür bir yavrum daha var. Ona sağlık, sıhhat, hayırlı ömür versin. Kurban olduğum mevlam bütün yavruları esirgesin ama kız çocuğunun yeri ayrı. Kız çocuğu görünce önümden geçene kadar bakıyorum. Kızları görünce öğretmenleri görünce içim burkuluyor. Özlem hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor. Öğretmenlerde ve kız çocuklarında Aybüke´mi arıyorum. Acaba benziyorlar mı? Hareketlerini, tavırlarını yakalayabilir miyim diye?"

KARABÜK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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