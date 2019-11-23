Şehit öğretme Aybüke'nin annesine ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Zehra Yalçın'a çiçek veren Gümüş, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Vatan, millet ve bayrak için can vermeye hazır olduklarını ifade eden Gümüş, "Şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz bizim en kıymetli varlığımız ve emanetimizdir. Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aybüke öğretmenimiz gibi bizlerde geleceğimiz olan çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Şehit öğretmenimizin kardeşleri olarak geleceğimize sahip çıkacak şanlı bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandıracağız" diye konuştu.

Anne Yalçın ise ziyaretten dolayı memnun olduğunu ve çok duygulandığını vurguladı.

Bütün öğretmenlerin annesi olduğunu da belirten Yalçın, tarifi imkansız duygular içinde olduğunu, kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.

KARABÜK 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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