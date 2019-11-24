Karabük'te Öğretmenler Günü kutlaması

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğretmenler adına Kent Meydanı Atatürk Anıtında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşının ardından tören sona erdi.

Törene Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı.

KARABÜK 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

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