Köydeki suya ilgi çok olunca çeşmeye otomat takıldı

- KARABÜK´ün Safranbolu ilçesine bağlı Çatak köyü muhtarı Selahattin Öztürk, böbrek taşı olanlar ve şeker hastalarının iyi geldiğini söyleyerek akın ettikleri çeşmeye, su otomatı yerleştirdi. Vatandaşlar, daha önce ücretsiz faydalandıkları çeşmeye otomat takılmasının ardından, 10 litre su için 1 lira ödüyor.

Safranbolu´ya 24 kilometre mesafede bulunan 23 haneli Çatak köyünün muhtarı Selahattin Öztürk, bazı hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle vatandaşın akın ettiği çeşmeye, gerekli izinleri aldıktan sonra 10 bin lira harcayarak, su otomatı yerleştirdi. Özellikle böbrek taşlarını düşürdüğü iddiasıyla vatandaşın daha önce ücretsiz faydalandığı çeşmede artık 10 litre suyun fiyatı 1 lira.

Muhtar Selahattin Öztürk, "Bu çeşme 50 senedir hizmet veriyor. Artık bu işi ticarete döken vatandaşlar vardı. Bu köyümüzün tek suyu. Köy halkımız da bu suyu kullandığı için böyle bir çareye başvurduk. Şu anda herkes memnun. Suyumuz da yeterli olacak. Kavga gürültü çok oluyordu. Jandarmayı çağırdığımız zamanlar oldu. Ne gecesi ne gündüzü belli. Devamlı büyük bidonlarla gelenler burada aşırı su alıyorlardı. Buraları kırıp tahrip ediyorlardı. Makinenin başına güvenlik kamerası koyduk. Evimden gece de olsa izliyorum. Hangi saatte gelecekleri belli olmuyor. Saat 04.30´da vatandaş su için geldi. Makine yeni kurulduğu için baktım geziniyor. Kalkıp gelerek kendisine yardımcı oldum. Nasıl çalıştığını bilmeyenlere devamlı yardımcı oluyorum" dedi.

Otomatta biriken parayı nasıl değerlendireceklerine değinen Öztürk, "Burası azalarla, köy heyetiyle birlikte açılacak. Çıkan para sayılacak. Köyün banka hesabına yatırılacak. Şadırvan ve köyün gideri için kullanılacak. Bu zamana kadar hiç gelirimiz yoktu. Suyu alıp alıp gidiyordu millet. İnşallah bundan sonra burada çevre düzenlememiz, mermerlerimizi, tuvaletlerimizi her tarafı dört dörtlük hale getireceğiz. Tabii ki makinenin de bir maliyeti var" diye konuştu.

Özellikle böbrek taşı rahatsızlığı olanların suya ilgi gösterdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Yakın çevremizdeki köylerimiz de dahil, gelenler hiç aksatmadan her ay geliyorlar. Ankara, İstanbul, Bolu´dan gelen çok. Bugün Elazığ´dan, yıllarca ameliyat olmuş biri geldi. Böbreklerinde taş varmış. Vücut devamlı üretiyormuş. Buranın suyunu kullandıktan sonra ameliyattan kurtulmuş. Şeker hastalığına da iyi geldiğini duyuyoruz. Bizim köyümüzde öyle böbrek taşı, şeker hastalığı pek yok. Dışarıdan gelenler şekeri de aynı seviyede tuttuğunu söylüyor. Köyümüzde böbrek hastası yok. Devamlı bu suyu içiyoruz."

Köye devamlı su almaya geldiğini belirten Rasim Kervan, "Çatak suyunun faydası var. Eşimim böbreklerinde kum var. Kumu dökmesi için ciddi manada faydalı oluyor. Çayı bununla demliyoruz. Çaydanlıklar kireç tutmuyor. İçimi de güzel. Paralı olduğunu yeni duyduk. Güzel olmuş. Hiç değilse sıra kavgası oluyordu. Güzel bir su, iyi olur inşallah" dedi.

8 yıldır su aldığını söyleyen Mustafa Batur (48), "Tek böbrekle yaşayan bir kişiyim. Muhtarımız yeni bir uygulama yapmış. Bence iyi oldu. 1 TL çok büyük bir para değil. Su da kaliteli. 1 TL´ye 10 litre su alıyorsun. Analiz ettirdik. Sıfır kireç. Osmaniye´ye bile su gönderdim. Orada da memnun kaldılar. Halen daha gönderiyorum. Her suya güvenemiyorsun ama buradaki su çok kaliteli´´ diye konuştu.

