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Kadına şiddeti panoya yazdılar AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek için yürüyüş yaptı

İHA

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.

Kadına şiddeti panoya yazdılar AK Parti'li kadınlar, kadına şiddete dikkat çekmek için yürüyüş yaptı

AK Parti Karabük Kadın Kolları Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı.
AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünden başlayan ve şehir merkezinde tur atıldıktan sonra parti binası önünde sona eren yürüyüşte kadınlar, "Kadın ve erkek biriz, birlikte güçleneceğiz", "Sevgi şifadır", "Sesimizi sende duy" yazılı pankartlar taşıdı.
Yürüyüşe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş de destek verdi. Milletvekilleri ve kadınlar, oluşturulan panoya da kadına şiddete dikkat çekmek için "Emine Bulut'lar ölmesin artık", "Çok şiddet gördüm son verilsin artık Meclis", "Kadına şiddete hayır", "Kadına şiddet toplumsal hastalıktır", "Aile toplumun özüdür", "Kadın Allah'ın emanetidir" gibi yazılar yazdı.
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Naime Öksüzoğlu, AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve 'dostlar alışverişte gözüksün' misali buluşmalar için toplanmadıklarını söyledi.
17 yılı aşkın iktidarlarında, her daim ortaya koydukları samimiyet ve sorumluluk bilinciyle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştıklarını ifade eden Öksüzoğlu, "'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Yıllardır sürdürdükleri kapsamlı mücadeleler ile kadına ve aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir. Bu dönem içinde, gerek partimiz gerekse kurulan tüm hükümetlerimiz ve özellikle de kadından sorumlu bakanlarımızın tavizsiz mücadeleleri ve saygın çabaları apaçık ortadadır. Bugüne kadar kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili yapılmış yasal düzenlemelerle kadınlarımızın ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesine önemli katkılar sağlanmıştır. Hal böyle iken her 'kadın' konusu gündeme geldiğinde veya acı bir hadise yaşandığında devletimizle dayanışma yerine bir takım çevrelerin, bu meseleyi istismar etmeleri, kendi çirkin siyasetlerine malzeme yapmaları da bir başka hakikattir" dedi.
Herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ettiklerini aktaran Öksüzoğlu, şunları kaydetti:
"Yaşanan acıların, ilkelliklerin, cehaletin yurdumuzda ve dünyanın her yerinde son bulması için kadınlar ve erkekler olarak, hep birlikte gerçek anlamda bir dayanışmaya davet ediyoruz. Laf ola beri gele türden açıklamalardan bıktık. Bir annenin, bir genç kızın ya da sadece bir insan olarak, yaşama savaşı veren mazlum bir kadının,köşesinde Allah'a yakarırken, bir başkasından yardım dahi alamadan can vermesi hiçbir siyasete malzeme yapılamaz. Söz konusu bir insanın yaşamı olduğunda, siyaset dahil her şey ayaklarımızın altındadır. Biz AK Parti'li kadınlar olarak önce insanız, sonra kadınız. Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz."
Diyarbakır'da HDP il Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin taleplerinin karşılanması için dürüstçe adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Öksüzoğlu, "Bugün gerçekten bir dayanışma günü ise, başta HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken analarımızın haykırışlarına kulak verilmelidir. Her türlü terör örgütü lanetlenerek, annelerimizin taleplerinin karşılanması için dürüstçe somut adımların atılmalıdır. Gerçekten dayanışma günü ise, sokakta yürüyen tüm kadınların kılık ve kıyafetine bakılmaksızın, yaşam tercihini veya inancını öne çıkarmadan, tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır. Bugün kadına şiddet konusunda dayanışma mesajı verilecekse, öncelikli olarak bir grup başkan vekili, partisinden olmayan kadın grup başkan vekiline haddini bildirme hadsizliği gösterdiğinde, bizzat kendi partisinin binlerce kadın üyesi tepki vermelidir. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, yeryüzünde sözde gelişmiş topluluklar kendi ülkelerindeki islamofobya örneklerine, inanç ve yaşam özgürlüklerine ilişkin saldırılara karşı durmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

KARABÜK

25 Kasım 2019 Pazartesi

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