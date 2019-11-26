Çayda ölü bulunan iş insanı toprağa verildi

KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde son olarak arkadaşını cep telefonuyla arayarak `Beni buradan kurtar´ dedikten sonra ertesi gün çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulunan iş insanı Ertuğrul Gazi Yıldız(52), toprağa verildi.
Karabük´te demir ve çelik üreten bir haddehanenin sahibi olan Ertuğrul Gazi Yıldız, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kastamonu´nun Araç ilçesinde atıl vaziyette devraldığı bir akaryakıt istasyonunu yerinde incelemek için 34 RM 6068 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Akşam saatlerinde Karabük´e geri dönmek için yola çıkan Yıldız, cep telefonundan aradığı arkadaşına `Beni buradan kurtar´ dedikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yıldız´ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı. Ertuğrul Gazi Yıldız´ın Araç Çayı kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra otomobiline binip uzaklaştığı tespit edildi. Bölgede yapılan çalışmalar sonrası Yıldız´ın otomobili dün saat 14.00 sıralarında çayda suyun içinde bulundu. Emniyet kemeri takılı olan Yıldız´ın boğularak otomobilinin içerisinde öldüğü belirlendi. Yıldız´ın cesedi otomobille birlikte vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Evli 2 çocuk babası Ertuğrul Gazi Yıldız´ın cenazesi hastane morgundan alınarak Karabük Ulu Camii´ne getirildi. Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, Yıldız ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ertuğrul Gazi Yıldız´ın cenazesi Beşbinevler Aile Mezarlığı´nda toprağa verildi.
KARABÜK
26 Kasım 2019 Salı
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