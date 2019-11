Karabük Valiliğinden "imam" açıklaması

Erdoğan'dan "Game of Thrones" çıkışı

Karabük Valiliği, Eskipazar ilçesine bağlı Hamamlı köyünde imam hatip olmaması nedeniyle köylülerin mağdur olduğu yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, camilerin, huzur ve sükunun adresi, hayatın merkezi olduğu belirtildi.

Kimi zaman hayatın karmaşası içinde insanların nefes almasını sağlayan ve onları manevi yönden yücelten bir mabet, kimi zaman çaresizler ve kimsesizler için sığınak, kimi zaman da yalnızlıktan bunalan ruhlar için sosyalleşme mekanı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İslam kardeşliğinin ve birlikteliğinin sembolü olan camiler, belli kişi ve zümrelerin değil, kadınerkek, gençyaşlı her yaştan ve her sınıftan Müslüman'ın rahatlıkla ziyaret edip ibadetlerini eda edebilecekleri yerlerdir. Şu bilinmelidir ki müftülüklerimizin asli görevi; İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, dini konularda toplumu aydınlatmak amacıyla cami içinde ve dışında yapılacak vaaz, hutbe, konferans, seminer ve kursların programlarını düzenlemek ve bu işlerde görev alacakları tespit etmek veya izin vermek gibi birçok görevi bulunmaktadır. Hamamlı köyü Sözleşmeli Camisi imam hatibi Başkanlığımızca Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürlüğü emrine kursiyer olarak geçici görevlendirildiğinden 02.09.2019 tarihinden itibaren ilçedeki görevinden ayrılmıştır. Söz konusu imam hatibin sözleşmeli personel olması nedeniyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yerine vekil imam hatip verilememiştir. Ancak sözleşme pozisyonunun başka yere tahsis edilerek münhal hale getirildikten sonra yerine talep olması halinde ya da Başkanlığımızca mazerete binaen veya açıktan atama usulüyle doğrudan atama yapılabilecektir."

Eskipazar ilçe merkezinde 20, köy ve mahallelerinde 155 adet cami bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu camilerin 49 adetinde kadrolu imam hatip, 63 adetinde ise sözleşmeli imam hatip aktif olarak görev yapmaktadır. İlçe genelinde 20 adet camimizde ise halen görevli bulunmamaktadır. Karabük il ve ilçelerinde toplam 82 adet görevlisi olmayan ve internet programı üzerinden ilan edilen münhal kadrolu cami bulunmaktadır. Sözleşmeli pozisyonda ise 19 adet boş köy camisi ile birlikte münhal toplam 101 sayısını bulmaktadır. Bu camiler Diyanet İşleri Başkanlığınca açıktan atama yoluyla veya atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında personel talebi dahilinde kurum içi naklen atama yoluyla Başkanlığımız Atama 2 Dairesinden izin alındıktan sonra Müftülüğümüzce valilik onayı ile teşekkül ettirildikten sonra doldurulmaya çalışılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının 10.01.2019 tarihli 'İllerin Toplam Kadro Sayıları'na dair istatistiğine göre Türkiye genelinde bir görevliye karşılık gelen kişi sayısı 775 iken bu sayı Karabük ilimiz genelinde 294 olarak tespit edilmiştir. İl genelinde köylerimizin önemli bir kısmının hane halkı sayısının az olması (10 hanenin altında) nedeniyle Başkanlığımızca açıktan atama usulüyle yapılan atamalar sonucunda yerleştirilen personel buralarda gerekli yasal sureyi doldurduktan sonra mevzuat dahilinde başka yerlere naklen atanarak gitmektedirler. Bu itibarla köylerimizde görevli imam hatibin olmaması hususunda il ve ilçe müftülüklerimizin her hangi bir kasıt ve ihmalinin söz konusu olması mümkün değildir" denildi.

