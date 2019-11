Karabük'te denetim seferberliği

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından et ve et ürünleri denetimleri başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "denetim seferberliği" kapsamında Karabük tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük'te faaliyette bulunan süt ve süt ürünleri üretim işletmelerinde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün başlattığı ürün bazlı denetim seferberliği bir hafta boyunca devam edecektir. Denetim seferberliğinde; et ve et ürünleri üreten işletmeler, süt ve süt ürünleri üreten işletmeler, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten işletmeler, kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe ve benzeri işyerleri, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokantarestoran, dönerci, fastfood gibi toplu tüketim yerlerinin denetimleri yapılacak olup numuneler alınacaktır. Denetimlerde ve alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır" dedi.

