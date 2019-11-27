Karabük'lü hakem VAR eğitimine davet edildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Karabük'ün klasman hakemlerinden Mustafa Hakan Belder, merkez hakem kurulu tarafından İstanbul Riva da yapılacak VAR eğitimine davet edildi.

1. Lig ve 2. Lig ile Türkiye Kupası ve alt liglerde görev alan Karabüklü hakem Mustafa Hakan Belder, Süper Lig hakemi olma yolunda ilerliyor.

KARABÜK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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