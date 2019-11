Otomat takılan köy çeşmesi ilgi odağı oldu Köy ihtiyar heyetinin aldığı kararla takılan ve şikayet edilen otomata kaymakamlık onay vermiş

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çatak köyünde şifalı olduğu iddiasıyla vatandaşların ilgi gösterdiği köy çeşmesine, köy heyeti tarafından otomat takılırken, suyun 10 litresi 1 liraya satılmaya başlandı. Şikayetler üzerine İl Özel İdaresi de çeşmede incelemede bulundu.

Çatak köyü içerisine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dağlardan getirilen ve böbrek taşı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği iddiasıyla Türkiye'nin her yerinden insanın ilgi gösterdiği suya, köy muhtarı Selahattin Öztürk ve ihtiyar heyeti tarafından otomat takıldı. Vatandaşlar artık yıllardır ücret ödemeden aldığı suyu, otomata 1 lira atarak almaya başladı. 10 litre suyun 1 liraya satılmaya başlamasının ardından şikayetler artarken, Karabük İl Özel İdaresi de köye giderek inceleme yaptı.



Otomat kaymakamdan onaylı

10 bin lira maliyetle yapılan otomat bazı vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlarda tepki gösterdi. Şikayetler üzerine İl Özel İdaresi çeşmede incelemede bulunarak köy muhtarı Öztürk'e "Kendi kafana göre ücret alamazsın" dedi. Muhtar Öztürk de kararın köy ihtiyar heyeti ile birlikte alındığını, alınan kararında Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından incelendikten sonra onayladığını belirtti. Bunun üzerine İl Özel İdare ekipleri karar defterinin bir örneğini alarak işlem yapmadan köyden ayrıldı.

Muhtar Selahattin Öztürk, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, suyun 50 yıldır aktığını söyledi.

Son 20 senedir insanların yoğun olarak su almaya geldiğini ifade eden Öztürk, "Artık bunun ticaretini yapanlar var. 100 tane bidonla geliyor, arkasında 10 bidonla gelen vatandaşa sıra vermiyor. Burada kavga çıkıyor. Bu nedenle hem köyümüze gelir olsun hem de buraların masrafı karşılansın istedik. Buralar hep tahrip oldu. Bunları buraya gelen insanlar yapıyor, bizim köylümüz buradan su almaz, evlerimizde de aynı su var. Böyle bir sistem koyduk, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gelen vatandaşlarda, 'Güzel olmuş, biz burada sıra bekliyorduk saatlerce' dedikleri oluyor. Bu sistemin güzel bir şekilde devam edeceğini sanıyorum" dedi.



"Her sene masraf yapıyoruz"

Otomatla ilgili bir kişinin şikayet ettiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Özel İdareden geldiler, ben kendi kafama göre hiçbir şey yapmadım, yapmamda. Biz bu kararı köy ihtiyar heyeti olarak aldık kaymakama imzalattık. Kaymakam inceleme yaptı, böyle bir şeyin daha iyi olacağını tahmin ederek o da imzaladı. İnşallah faydalı olacağını düşünüyoruz."

Suyun özelliklerini de anlatan Öztürk, "Böbreklerdeki taşı eriterek düşürüyor. Kumu iki gün içerisinde döküyor. Taş eritici özelliği olduğu için depolarımızı tahrip ediyor. Senede bir defa depolarımızı tamir etmek zorunda kalıyoruz. Bunlar bir masrafla, maliyetle oluyor. Bu su buradan çıkmıyor. 1 kilometre ormandan atalarımız getirmiş. Bunun hiç mi masrafı olmuyor. Boruları patlıyor, her sene masraf ediyoruz. Bazılarının gözüne batıyor. 100 litre su 10 lira" değerlendirmesinde bulundu.

Gelen insanların sistemden memnun olduğunu vurgulayan Öztürk, şu ifadelere yer verdi:

"İnsanların yüzde 90'ı memnun, aynı şekilde gelmeye devam ediyorlar. Yüzde 10'u itiraz ediyor ama suyu yine de alıyor. Bugün doktora gidiyorsun bilmem ne kadar para veriyor, buradan 10 liraya 100 litre su almışsın sağlığın için çok değil bence. Milletin takdir etmesi lazım."

Elazığ'a 12 yıldır su gönderdiğini anlatan Öztürk, "Adam yıllarca taş kırdırmış, ameliyat olmuş. Bu suya başladıktan sonra ameliyat olması bırakıldı, kesildi. Taş üretmez oldu. Şuanda gayet rahat ve dua ediyor. Buradan hala su içiyor. Ankara'dan bir kadın 7 tane taş vardı, ameliyat olacaktı. Ameliyattan kurtuldu bu suyun sayesinde. Türkiye'nin dört bir yanında bu suyun ismi var." şeklinde konuştu.

Öztürk, her ay İl Sağlık Müdürlüğünden gelerek kontrol edildiğini sözlerine ekledi.

