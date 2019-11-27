Karabük’te DEAŞ operasyonu

Karabük’te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu E.C.E.İ (25) yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
KARABÜK
27 Kasım 2019 Çarşamba
- İMSAK 06:13
- GÜNEŞ 07:44
- ÖĞLE 12:42
- İKİNDİ 15:08
- AKŞAM 17:30
- YATSI 18:55