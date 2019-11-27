Karabük’te DEAŞ operasyonu

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Karabük’te yapılan DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu E.C.E.İ (25) yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

KARABÜK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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