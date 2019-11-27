Safranbolu’da ayakkabı boyacıları için lostra salonu

Safranbolu Belediyesi tarafından ayakkabı boyacıları için lostra salonu yapılıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile ilçede ayakkabı boyacılığı yapan vatandaşlar için lostra salonu yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve belediye hizmet binasının arkasında bulunan Yeni Çarşı Sanat Parkı’nın yanına yapılacak lostranın 13,5 metre kare alana kapalı ve ön tarafı katlanır cam olarak inşa edileceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle kış aylarının yaklaşması ile birlikte kentte hizmet veren ayakkabı boyacılarının daha sıcak bir ortamda çalışabilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

KARABÜK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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