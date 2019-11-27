Köse'den "bebek" ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebek ve ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Başkan Köse ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Akman, Çınarcı, Yücel ve Özbulut ailelerini ziyaret etti.

Başkan Köse, Deniz, Çınar, Betül Hafsa ve Ceyhun Nihat'ın sağlıklı, huzurlu, başarılarla dolu bir hayatları olması yönünde temennide bulunurken, "Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyen Safranbolu Belediyesi, hayatın her alanında vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Bizlerde ziyaretlerden ve ailelerin bu güzel anlarını paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, 'Hoş Geldin Bebek' projemizde sponsor olan firmamıza da teşekkür ediyorum" dedi.

KARABÜK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

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