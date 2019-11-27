Karabük'te kapalı pazar yeri inşaatı tamamlandı

Karabük Belediyesi tarafından yapılan Şirinevler Mahallesi kapalı pazar yerinde çalışmalar tamamlandı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, vatandaşların rahatlıkla, iklim koşullarından etkilenmeden, sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş merkezi kalitesinde pazar alışverişlerini yapabilmeleri, pazarcı esnafının ise yağmurdan ve güneşten korunması için gerekli olan düzenleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Pazarcı esnafının uygun şartlarda ve düzenli bir şekilde satışlarını yapabilmeleri ve vatandaşların da alışveriş esnasında zorluklarla karşılaşmaması için Zabıta Müdürlüğünce satış alanları çizgilerle ve numaralandırılarak belirlendiğini ifade eden Vergili, ayrıca kapalı pazar yerinin yan cephelerine panjur sistemi yaparak vatandaşların yağmurdan ve güneşten korunmasını da sağlamış olduklarını belirtti.

Pazar yerinde satıcıların belli bir düzen ve intizam içerisinde satışlarını yapması, vatandaşların da rahat bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmesi için birtakım düzenlemeye gittiklerini belirten Vergili, "Amacımız, hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın daha konforlu alışveriş yapmasını sağlamaktır. Bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.

KARABÜK 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:13

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.