Merak edip araştırdı, hayvanları için topraksız buğdaydan çim üretmeye başladı

Karabük’ün Yenice ilçesinde yaşayan çiftçi merakından dolayı büyükbaş hayvanları için topraksız buğdaydan çim üretti.

İlçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesinde yaşayan Bilge Toprak (44) belediyeden emekli olduktan sonra kendisini oyalayacak uğraş alanları aramaya başladı. İnternette yaptığı araştırmada buğdaydan üretilen topraksız çim 44 yaşındaki Bilgehan Toprak’ın dikkatini çekti. Büyükbaş hayvanları da bulunan Toprak, merakından dolayı 1 yıl önce topraksız çim üretimini geliştirmek için tavalarda ve saçlarda deneme çalışmalarına başladı. Toprak, deneme yanılma yoluyla geliştirmeye çalıştığı sistemde en iyi verimi köpüklü kutulardan aldı. Evin alt tarafındaki ardiyesini 23 metrekarelik bölümü ışık girmeyecek oda haline getiren Toprak, ısıyı belirlemek için koyduğu dijital termometreyi 18 dereceye ayarlarken, odada köpük kutularına üzerine serdiği 600 gramlık buğdaydan net olarak 5 kilo ürün verimi alabiliyor.

KARABÜK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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