Rektör Polat, Malezya’nın önde gelen üniversitelerini ziyaret etti

Uluslararasılaşma çalışmalarına hızla devam eden Karabük Üniversitesi (KBÜ), en fazla akademik anlaşmalara sahip olduğu Malezya üniversiteleri ile iş birliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Karabük Üniversitesi ile Malezya Perlis Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ICIBMAH2019’a (Uluslararası İşletme Yönetimi ve Muhasebe, Mühendislik ve Beşeri Bilimler Konferansı) katılmak üzere Malezya’ya giden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, konferanstan önce Malezya’nın önde gelen bazı üniversiteleri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda THE’nın sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer alan Malezya Perlis Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen ICIBMAH2019’a katılmak üzere Malezya’ya giden KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, konferanstan önce Malezya’nın önde gelen bazı üniversiteleri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Malezya ziyaretinde Rektör Polat’a KBÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Muharrem Düğenci ve Dr. Öğr. Üyesi Cevap Özarpa ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Önalan eşlik etti.

İlk olarak Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Üniversitesini ziyaret eden Rektör Polat, burada üniversitenin Rektörü Dr. Hj Mohd Zahari Ismail ve heyeti ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Üniversitesi ile, Mart 2020’de Karabük Üniversitesinde düzenlenecek olan “Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Sempozyum”unun ortaklaşa yapılması kararlaştırıldı.

KBÜ heyetinin ikinci durağı ise Management and Science University oldu. QS World Universty Ranking 2020 sıralamasında dünyanın en iyi 541’inci, Malezya’da ise en iyi ilk 10 üniversite içerisinde yer alan Managament and Science University ile yapılan görüşmelerde, Gastronomi alanında ‘Helal gıda’ konulu ortak konferans yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu üniversite ile ayrıca Gastronomi alanında müfredat belirlenerek ortak lisans programı açılması üzerine anlaşmaya varıldı.

Görüşmeler kapsamında diğer ziyaret edilen noktalar ise Malezya Kuala Lumpur Teknoparkı ile Putra Üniversitesi ve Teknoparkı oldu. Burada yetkililerden teknoparklar hakkında bilgiler alan Rektör Polat ve heyeti, bu alanda Malezya örneğini inceledi. Putra Üniversitesi yetkilileri ile de bir dizi görüşme gerçekleştirilirken, söz konusu görüşmeler neticesinde KBÜ ve Putra Üniversitesi ile yabancı diller alanında ortak konferans düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Türk Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü de ziyaret edildi

Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği’ni de ziyaret eden Rektör Polat, burada Büyükelçi Merve Safa Kavakçı ile görüşerek, Karabük Üniversitesinin Malezya’daki üniversitelerle olan akademik iş birlikleri hakkında bilgiler verdi.

KBÜ heyetinin son durağı ise Yunus Emre Enstitüsü’nün Kuala Lumpur şubesi oldu. Burada enstitünün yöneticileri ile görüşen Rektör Polat, enstitünün çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve heyeti, yarın Malezya Perlis Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen ICIBMAH2019’a katılacak.

KARABÜK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

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