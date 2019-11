Diyanet-Sen Karabük Şubesi’nden açıklama

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Hamamlı Köyü’nde din görevlisinin bulunmamasından kaynaklı sosyal medya ve basında çıkan haberler üzerine DiyanetSen Karabük Şubesi tarafından açıklama yapıldı.

DiyanetSen Karabük Şube Başkanı Fazlı Özçelik, din görevlilerinin toplumun önderi yol göstereni, peygamber mesleğinin varisleri olduğunu belirterek, “Toplumda kardeşlik bilincinin oluşması, beraberliğimizin tesisi için gece gündüz demeden çalışan din görevlilerimize yönelik son zamanlarda ilimizde sosyal medya üzerinden yapılan saldırı ve hakaretler bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır. İlimiz Eskipazar İlçesine bağlı Hamamlı Köyü’nde din görevlisi olmaması dolayısıyla sosyal medyada ve basında din görevlilerine, il müftümüze ve Diyanet kurumumuza yönelik kastı aşan paylaşımlar ve yazılar paylaşılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimiz gereken açıklamayı yapmış ve söz konusu köydeki imam kardeşimizin sözleşmeli olarak görev yaptığını ve Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü emrine kursiyer olarak geçici olarak görevlendirildiğini ve sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar uyarınca yerine vekil imam hatip verilemediği ifade edilmiştir.” dedi.

Valilik tarafından açıklama yapılmasına rağmen aynı içerikteki paylaşımların çoğalarak devam ettiğini ifade eden Özçelik, “Aslı astarı olmayan iddialarla din görevlisine saldırmak, sosyal medya üzerinden olmadık hakaretler etmek kabul edilebilir bir durum değildir. Bazen din görevlileri üzerinden bazen kurumumuz üzerinden yapılan saldırılar ve yıpratma girişimleri maalesef maksadın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu ortaya koymaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemize ve ümmet coğrafyasına hizmet eden, mazlumların çaresizlerin imdadına yetişen, iman ve hakikat ölçülerini her alanda ve herkese hatırlatmaya çalışan güzide bir devlet kurumumuzdur. Bu güzide kurumumuza ve onun çalışanlarına karşı saldırı dilini kullananları, iyi niyetten yoksun, ön yargılı insanlar olarak niteliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, din görevlilerimizi itibarsızlaştırmayı bir yöntem olarak kullanmak hiçbir akıl ve vicdan tarafından kabul edilemez. Bu zihniyet içlerinde besledikleri kin ve öfkenin dışa vurumu için her fırsatı değerlendiriyor. Birliğin dirliğimizden geldiğini, dirliğimizi bozguna uğratmaya çalışanlara da izin vermeyeceğimizi dün nasıl ki kararlı bir şekilde dile getirdiysek, bugün yine aynı kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. DiyanetSen olarak hiç bir surette fitne ateşini hiç kimsenin yakmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Din görevlilerinin aleyhine çıkan haber ve sosyal medya paylaşımlarının arkasındaki art niyet olduğunu söyleyen Özçelik, “Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve din görevlilerine çamur at izi kalsın, diyenlerin çoğaldığı, şer için konuşanların günden güne arttığı bu günlerde, bilgi sahibi olmadan, fikir üretenlere inat, birliğimizin beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Kurtuluş Savaşından, 15 Temmuz’a, Barış Pınarı Harekatına kadar din görevlileri olarak hep toplumun önünde olduk, toplumun yönlendireni olduk. Selalarımız darbelerin kalkanı, dualarımızla Mehmetçiğimizin moral ve motivasyonu olduk. Hal böyleyken, asıl sorgulanması gereken din görevlilerinin aleyhine çıkan haber ve sosyal medya paylaşımlarının arkasındaki art niyettir” İfadelerine yer verdi.

