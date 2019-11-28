Valilikten fırtına uyarısı

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Karabük Valiliği, Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in doğusunda batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, "Marmara Denizi'nde batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50 75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün (Cuma) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

KARABÜK 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:55

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